Infortunio Lautaro Martinez ecco il programma per il rientro del capitano nerazzurro | quando lo rivedremo in campo?

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha subito un infortunio e sta seguendo un programma di recupero mirato. Per accelerare il ritorno in campo, ha deciso di rinunciare ai giorni di riposo, anche se le precauzioni sono ancora molto presenti. La società ha comunicato il calendario delle prossime settimane, che indica quando il giocatore potrà tornare a essere disponibile per le partite ufficiali.

Inter News 24 Infortunio Lautaro, il capitano dell’Inter rinuncia ai giorni di riposo per accelerare il rientro, ma la prudenza resta massima in vista dello scudetto. Lautaro Martinez ha deciso di non staccare la spina. Nonostante i giorni di riposo concessi da Cristian Chivu al resto della squadra, il capitano nerazzurro continua a presentarsi regolarmente ad Appiano Gentile. L’obiettivo è chiaro: mettersi alle spalle l’infortunio e tornare protagonista nel momento clou della stagione. Insieme a lui, anche Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij stanno seguendo un programma personalizzato per ritrovare la condizione ottimale. La gestione dello...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lautaro Martinez, ecco il programma per il rientro del capitano nerazzurro: quando lo rivedremo in campo? Notizie correlate Infortunio Lautaro, il rientro è vicino! Fissata la data per il ritorno in campo del capitano nerazzurroAllegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Mercato Juve: il futuro in Europa... Infortunio Lautaro Martinez, arrivano novità sulle condizioni del capitano nerazzurro. Ecco le ultimeSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter, non è il Torino l’obiettivo per il rientro di Lautaro: ecco quando vuole tornare in campo; Lautaro Martinez si rivede in campo ma non è ancora pronto: quando può tornare il capitano dell'Inter, l'obiettivo; Infortunio Lautaro, il rientro si avvicina: quando torna in campo l’argentino; Il capitano c'è! Lautaro Martinez in panchina per caricare da vicino l'Inter. Infortunio Lautaro, il rientro può slittare: la gestione dell’InterInfortunio Lautaro - Nessun rischio e nessuna corsa contro il tempo in casa Inter: il ritorno in campo di Lautaro Martinez ... fantamaster.it Infortunio Lautaro, allarme sul rientro: ecco quali partite salteràInfortunio Lautaro - Altro periodo di stop forzato per Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter era appena rientrato, ... fantamaster.it Lautaro Martinez vede il rientro: obiettivo Scudetto e finale di Coppa Italia! https://www.internews24.com/infortunio-lautaro-martinez-inter-rientro-coppa-italia/ #Inter #Lautaro #SerieA #Chivu - facebook.com facebook Nonostante l'infortunio, #Lautaro Martinez in panchina per #ComoInter #SerieA x.com