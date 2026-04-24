La Virtus Bologna si prepara alla prossima partita con alcune assenze e qualche ritorno importante. Il capitano Pajola si è allenato regolarmente in gruppo, mentre Matt Morgan e Luca Vildoza non sono ancora tornati in campo. Per Vildoza, dopo un infortunio muscolare, si ipotizzava un rientro all'inizio di maggio, senza complicazioni evidenti. La situazione degli altri giocatori resta da definire in vista delle prossime sfide.

Capitan Pajola in gruppo. Matt Morgan e Luca Vildoza non ancora. Per l’argentino si era parlato, dopo lo stop muscolare, dei primi giorni di maggio, per riaverlo in squadra e non ci sono complicazioni. Qualche speranza in più per Matt c’era. Ma il polpaccio, uscito malconcio dal confronto con Cantù, consiglia prudenza. Se la partita di domenica contro Trieste fosse decisiva, la Virtus romperebbe gli indugi. Ma essendo la stagione ancora lunga, si preferisce cautela e prudenza. E difficilmente recupererà in tempo. Matt, però, nel corso dell’annata ha visto crescere – come già era successo nella passata stagione – ruolo e peso all’interno del gruppo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Incognita Smailagic, fattore Morgan. Virtus, un dubbio e tante certezze

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