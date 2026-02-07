Incidente a Solaro tre feriti tra cui un bambino

Questa mattina a Solaro, poco prima delle 13,30, due auto si sono scontrate in piazza San Pietro. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, tra cui un bambino di 6 anni. I soccorritori sono intervenuti subito per aiutare i feriti e trasportarli in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

