Incidente a Solaro tre feriti tra cui un bambino

Questa mattina a Solaro, poco prima delle 13,30, due auto si sono scontrate in piazza San Pietro. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, tra cui un bambino di 6 anni. I soccorritori sono intervenuti subito per aiutare i feriti e trasportarli in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Approfondimenti su Solaro Incidente Incidente ad Airuno, tre persone coinvolte tra cui un bambino. Soccorsi urgenti in azione Un incidente si è verificato ad Airuno, coinvolgendo tre persone, tra cui un bambino. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Solaro Incidente Argomenti discussi: Incidente a Solaro, tre feriti tra cui un bambino; Solaro, incidente tra due auto e un veicolo parcheggiato. Tre feriti tra cui un bambino; Incidente a Solaro tre feriti tra cui un bambino. Incidente a Solaro, tre feriti tra cui un bambinoTre feriti tra cui un bambino di 6 anni nell'incidente di questo pomeriggio a Solaro. E' successo poco prima delle 13,30 in piazza San Pietro, dove per ... ilnotiziario.net Solaro, incidente tra due auto e un veicolo parcheggiato. Tre feriti tra cui un bimbo diSOLARO - C'è anche un bambino di 6 anni tra le tre persone rimaste coinvolte nell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 7 ... ilsaronno.it

