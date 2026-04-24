In gravidanza è normale avere la tachicardia dopo aver mangiato?

Una donna alla 26ª settimana di gravidanza ha riferito di avvertire frequentemente un battito accelerato e una sensazione di fiato corto dopo aver mangiato, in particolare quando si sdraia. Questi sintomi si presentano spesso nel periodo post-prandiale e sono stati segnalati come parte di un problema più ampio legato alle sensazioni di tachicardia durante la gravidanza. È stata rivolta una richiesta di consulto medico per chiarimenti sulla situazione.

Buongiorno dottore, le scrivo perché sono alla 26ª settimana di gravidanza e ultimamente mi succede spesso che, dopo aver mangiato, sento il cuore accelerato e una sensazione di affanno, soprattutto se mi sdraio. Ho fatto gli esami del sangue e l’emoglobina è leggermente bassa ma non troppo. È possibile che sia solo un effetto della gravidanza oppure è qualcosa che dovrei approfondire? Grazie mille. Il consiglio è di non riempire troppo lo stomaco durante i pasti e frazionarli durante la giornata in 5 o 6 minipasti, assumendo la posizione supina lentamente in modo da diminuire gli stimoli diaframmatici. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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