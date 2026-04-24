Immissioni in ruolo docenti posizione ultimo nominato 2025 26 Utile per gli elenchi regionali

Le procedure di immissione in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 202526 sono state completate, con l'ultimo nominato incluso nella graduatoria. Questi elenchi sono utili per la compilazione delle liste regionali, che vengono aggiornate di anno in anno. Ora si guarda già alle future assunzioni e alle procedure per il ciclo successivo, previsto per il 202627.

Concluse le procedure di assunzione in ruolo per l'a.s. 202526 è già tempo di pensare a quelle del 20267267. Al fine di avviare la procedura relativa agli elenchi regionali per il ruolo di cui al DL 452025, gli USR dovranno pubblicare l'elenco dei candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi. L'articolo Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 202526. Utile per gli elenchi regionali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali Altri aggiornamenti Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali; Assunzione in ruolo docenti: nuova procedura prevista in attuazione al PNRR; Assunzioni Docenti 2026: gli Elenchi regionali per il ruolo avranno priorità sulle GPS sostegno? Ecco come cambia l'ordine delle immissioni in ruolo. Tutte le indicazioni indispensabili in materia; Elenchi regionali: saranno veramente importanti per le immissioni in ruolo 2026? Pillole di Question time. Immissioni in ruolo docenti di sostegno da Gps I fascia, pubblicato decreto: arriva la proroga – PDFIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato ieri, 20 aprile, il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026 che disciplina una procedura straordinaria per l’assunzione a tempo indetermina ... tecnicadellascuola.it Elenchi regionali Vs GPS I fascia sostegno, ecco come funzioneranno le nuove immissioni in ruolo – DIRETTA ore 16:30Elenchi regionali: quali saranno i tempi di presentazione delle domande e quali le modalità? Se un docente ha superato le prove concorsuali su più di una classe di concorso, potrà accedere per entramb ... tecnicadellascuola.it Orizzonte Scuola. . Dagli elenchi regionali al sostegno, passando per le immissioni in ruolo. Tanti sono gli appuntamenti attesi nelle prossime settimane sul fronte del reclutamento del personale scolastico. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle - facebook.com facebook