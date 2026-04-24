Immigrazione l' ultima follia Pd | la cittadinanza a chi aiuta i giudici

Recentemente, un nuovo provvedimento proposto dal partito di governo ha suscitato molte discussioni. La proposta prevede di concedere la cittadinanza italiana ai lavoratori stranieri che collaborano con le autorità giudiziarie nel paese. La proposta è stata avanzata come misura per riconoscere l'impegno di queste persone nel supportare il sistema giudiziario. La proposta è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e sta generando reazioni tra le forze politiche e le associazioni coinvolte.

La sai l’ultima dei dem? Cittadinanza ai lavoratori stranieri che collaborano con la giustizia italiana. La sinistra continua imperterrita la sua battaglia per inserire passaporti nelle tasche degli immigrati. Il Pd ha presentato un nuovo disegno di legge alla Camera e al Senato. «Quando siamo stati nel territorio di Prato, dove c’è la presenza di mafie straniere», ha detto il senatore Walter Verini durante la conferenza stampa di presentazione del ddl dal titolo “Cittadinanza per i testimoni di giustizia”, «nei confronti che abbiamo avuto con le Forze dell’ordine e con la procura abbiamo raccolto un’esigenza e una proposta: riconoscere la cittadinanza italiana ai cittadini stranieri che rendono eminenti servizi allo Stato».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Immigrazione, l'ultima follia Pd: la cittadinanza a chi aiuta i giudici Notizie correlate "Dobbiamo accogliere tutti", "Follia". La teoria della sinistra sull’immigrazioneEsiste una sinistra in Italia che vive completamente sconnessa dalla realtà, che vorrebbe trasformare il Paese in un enorme centro di accoglienza per... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L'ultima follia del partito islamico: chiede un Tso per Salvini; Sassaiola selvaggia tra la folla: follia in piazza e una denuncia per lesioni; Immigrazione, l'ultima follia Pd: la cittadinanza a chi aiuta i giudici | Libero Quotidiano.it; Immigrazione l' ultima follia Pd | la cittadinanza a chi aiuta i giudici. L'ultima follia del partito islamico: chiede un Tso per SalviniIl partito islamico Muro27 che vuole incidere sulle elezioni di Roma capitale si lancia in un attacco personale nei confronti del vice premier ... msn.com Un’immagine che racconta il dramma delle famiglie separate dall’ICE nei tribunali per l’immigrazione durante il giro di vite dell’amministrazione Trump ha vinto il World Press Photo 2026. Lo storico concorso internazionale di fotogiornalismo ha premiato “Sep - facebook.com facebook Crisi energetica, conti pubblici e immigrazione: Meloni a Cipro sprona l’Europa x.com