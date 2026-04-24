Il tempo è una convenzione ma la sua precisione è assoluta | la sfida globale della metrologia secondo Paolo Carbone

Un approfondimento su Fast News Platform esplora il mondo della metrologia, con un focus sulla precisione delle misure e sulla gestione dei fusi orari. Ospite è un docente dell’Università degli Studi di Perugia, riconosciuto a livello internazionale nel settore. L’intervista si concentra sulla definizione del tempo come convenzione e sulla collaborazione tra paesi per garantire strumenti di misura affidabili. La discussione si concentra su aspetti pratici e tecnici della disciplina.

Un viaggio tra fusi orari, strumenti di misura e cooperazione internazionale: è questo il cuore dell’Approfondimento su Fast News Platform, ospite Paolo Carbone, professore all’Università degli Studi di Perugia e figura di riferimento a livello globale nel campo della metrologia. Un settore spesso poco visibile ma fondamentale, che incide concretamente sulla vita quotidiana, dall’industria alla medicina, fino ai sistemi di navigazione come il GPS. L’incontro, seguito da una platea internazionale collegata da diverse parti del mondo – dall’Argentina agli Stati Uniti (dalla professoressa Liliana Di Masi al conduttore Attilio Carbone ) – ha offerto uno spaccato chiaro su un tema apparentemente semplice ma in realtà estremamente complesso: la misurazione del tempo.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Il tempo è una convenzione, ma la sua precisione è assoluta”: la sfida globale della metrologia secondo Paolo Carbone Notizie correlate Fast News Platform: il prof. Paolo Carbone protagonista di una diretta internazionale sulla metrologia mondialeVenerdì 24 aprile 2026, alle ore 19:30 (ora dell’Europa Centrale), Fast News Platform ospiterà una diretta speciale dedicata alla scienza delle... Una pediatra cessa la convenzione con la Asl, un'altra chiude il secondo studio e un altro apreAvvisi per gli assistiti di tre pediatri di libera scelta da parte della Asl di Pescara. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Antonio Donato: In gara a Cannes con il virus del cinema; Settimana corta a scuola, si ipotizzano tre tavoli di lavoro territoriali; Savona chiede al governo un impegno concreto sugli impianti funiviari del carbone; Lorenzo Papasodero al Cilea con Cavalleria Rusticana: Il mio Turiddu tra fragilità e verità oltre lo stereotipo · LaC News24. Metropolitana di Napoli, Paolo Carbone: «Navetta per l’aeroporto e poi arriverà la metro»Parla di tanti temi, nell’intervista concessa a Il Mattino, Paolo Carbone, il presidente di Metropolitana di Napoli S.p.a., concessionaria del Comune per la progettazione e la realizzazione della ... ilmattino.it Ci siamo! Alle 19:30 super ospite Paolo Carbone https://www.youtube.com/watchv=2QLAMQjAI_E Con noi per la diretta Silvia Liliana DI Masi e Attilio Carbone - facebook.com facebook