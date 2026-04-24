Il regime in Iran mantiene il controllo attraverso la figura nascosta del leader supremo e la presenza militare dei Pasdaran. La posizione del leader è esercitata senza apparire in pubblico, mentre le forze paramilitari sono una componente chiave della sicurezza e della politica interna. Questa struttura si basa su una combinazione di autorità spirituale e forza militare, elementi che caratterizzano il funzionamento del sistema di governo iraniano.

Comprendere la politica iraniana richiede un’analisi della sua teologia del potere. Più facile a dirsi che a farsi, soprattutto dalle parti di Pennsylvania Avenue, dove si vorrebbe insegnare teologia al papa cattolico, e al Pentagono, dove invece della Bibbia di Re Giacomo si legge quella di Quentin Tarantino. Si tratta di un esercizio complesso, specialmente per le amministrazioni occidentali. Se a Washington si tenta di piegare la religione alla logica della forza, a Teheran accade l’opposto: la religione diventa l’ultimo rifugio di un regime in crisi e lo strumento per giustificare un sistema di potere altrimenti indifendibile. Mentre il flusso intermittente di conferme e smentite sulle ostilità riempie le cronache globali, un luogo sembra restare immune da questo dinamismo: il centro del potere iraniano.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il regime iraniano si regge sull’invisibilità di Khamenei e sulla forza dei Pasdaran

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