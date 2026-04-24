Il progetto in carcere che unisce libri musica e reinserimento

Il progetto Ri-Creo è stato avviato il 23 aprile nella casa circondariale di Monza, con l’obiettivo di favorire il reinserimento e la riabilitazione attraverso attività di lettura e confronto. L'iniziativa combina l’uso di libri e musica per coinvolgere i detenuti in percorsi di crescita personale. Si inserisce in un programma più ampio promosso da enti e organizzazioni dedicate a supportare il percorso di recupero all’interno delle strutture penitenziarie.

Un progetto che unisce libri, musica e reinserimento. È questo Ri-Creo, progetto dedicato al reinserimento e alla rieducazione attraverso la lettura e il confronto il cui primo appuntamento si è tenuto il 23 aprile nella casa circondariale di Monza e che si inserisce nell'iniziativa promossa da.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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