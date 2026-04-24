Durante Vinitaly, l'evento dedicato al settore vinicolo, si sono registrati segnali positivi grazie a una partecipazione consistente di buyer provenienti da diversi paesi. Il presidente ha sottolineato l'importanza di diversificare l'offerta, evidenziando come questa strategia possa favorire lo sviluppo del settore. La manifestazione ha attirato numerosi operatori e ha visto un aumento rispetto alle edizioni precedenti di visitatori e espositori.

Vinitaly ha fatto registrare segnali incoraggianti, con una partecipazione significativa di buyer internazionali e numerosi operatori provenienti da mercati strategici per la nostra denominazione, come gli Stati Uniti e l’Europa – in particolare Paesi Bassi e Germania – oltre da aree ad alto potenziale di sviluppo come Giappone e Brasile, senza dimenticare il mercato interno. Così il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Giacomo Bartolommei, ha commentato la chiusura della 58ª edizione del Salone internazionale dei vini e dei distillati. "Il confronto con gli operatori esteri – ha aggiunto Bartolommei – si è rivelato positivo e ricco di spunti, anche grazie alla presenza del trade proveniente da mercati emergenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il presidente. Bartolommei: "Diversificare è importante"

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