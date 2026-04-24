Il presidente Alberto Stefani abbraccia centinaia di studenti

Il 23 aprile, il presidente del Veneto è stato in visita nella provincia di Padova, incontrando studenti e personale scolastico. La giornata è iniziata presso l’istituto comprensivo di Lozzo Atestino, che comprende nove plessi tra scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado. Successivamente, si è spostato all’educandato statale San, dove ha incontrato gli studenti e i docenti locali.

Il presidente del Veneto Alberto Stefani ieri 23 aprile si è recato in provincia di Padova. Il governatore ha fatto tappa prima all’istituto comprensivo di Lozzo Atestino, 9 plessi scolastici, dalla scuola d’infanzia alla secondaria di primo grado, e, successivamente, all’educandato statale San.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Alberto Stefani: “Giorgia governa il mio cuore”di Umberto Mortelliti Alfiere di una politica che superi i concetti di destra e sinistra, il presidente del veneto ci… Il suo pensiero viaggia a un... Alberto Stefani, l’amore con Giorgia Tavella: «Il primo incontro ad una festaAlberto Stefani e Giorgia Tavella: Un Ritratto Intimo del Presidente del Veneto Alberto Stefani, presidente della regione Veneto, ha scelto di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La solidarietà del Presidente del Veneto Alberto Stefani a Giorgia Meloni: C'è bisogno di confronto e dialogo; Veneto, l'annuncio di Stefani: Mille case a 350 euro al mese per sanitari e giovani coppie. E foresterie nei palazzi antichi; Il presidente Alberto Stefani abbraccia centinaia di studenti; Giovani e politica: a Sarmeola di Rubano il presidente Stefani incontra gli studenti. Psicologo territoriale, nasce la nuova figura in Veneto: Stefani in commissione per la presentazione dei testiVENEZIA - Alle 10 Alberto Stefani era a Palazzo Ferro Fini, puntuale come da convocazione. Per molti una sorpresa: mai avevano visto un presidente della Regione partecipare ai lavori di ... ilgazzettino.it Giovani e politica: a Sarmeola di Rubano il presidente Stefani incontra gli studentiIl tema affrontato al teatro dell'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio è Democrazia e impegno civico nei giovani ... rainews.it Di lei si era parlato in chiave di partito, tra i candidati più papabili ad assumere l’eredità di Alberto Stefani nella guida della Liga veneta. È entrata invece all’esecutivo, dove assumerà l’eredità di Massimo Bitonci, ex sottosegretario, ora assessore regionale alle - facebook.com facebook