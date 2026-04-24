Il pilates può davvero aiutarti a migliorare il tuo record personale nella maratona?

Il Pilates viene spesso associato a esercizi di rafforzamento e flessibilità, ma negli ultimi tempi alcuni studi hanno analizzato il suo ruolo nel migliorare le prestazioni nella corsa. Ricercatori hanno esaminato come questa disciplina possa influenzare la forza muscolare, l’equilibrio e la postura di chi corre, indipendentemente dal livello di esperienza. L’interesse si concentra sulla possibilità di integrare il Pilates negli allenamenti per potenziare le capacità fisiche di maratoneti e appassionati di corsa.

Cosa c'entra il pilates con la corsa? C'entra, c'entra. Che tu sia alle prime armi o corra da tempo, saprai bene che c'è molto di più oltre al semplice. correre. Trovare il paio più comodo di scarpe e organizzare i pasti in base agli allenamenti sono attività secondarie importanti, ma cosa ti fa davvero muovere le gambe quando conta davvero, il giorno della gara? Esercizi di forza, esercizi di mobilità e, appunto, pilates. Inserire questa disciplina di origine tedesca nella tua routine settimanale di corsa, specialmente se stai per affrontare una maratona, è uno dei modi più efficaci per migliorare la propria falcata. Migliora la stabilità,...🔗 Leggi su Gqitalia.it

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