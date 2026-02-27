Le scarpe da running di CEP sono al centro di un'attenzione crescente tra appassionati e atleti. La loro presenza sul mercato ha suscitato interesse per le prestazioni che promettono di offrire. GQ Italia ha selezionato alcuni di questi prodotti, rendendoli disponibili attraverso i propri canali di vendita. Quando si acquista tramite i link suggeriti, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

Con così tante aziende affermate che dominano il mercato delle scarpe da running, sono sempre incuriosito, impressionato e un po' sospettoso quando un nuovo arrivato entra in scena. Perciò, quando ho visto che CEP, il marchio tedesco noto per i suoi calzini a compressione, ha lanciato una scarpa da corsa ad alte prestazioni, ero entusiasta di provarla. Sulla carta, le CEP Pro Run Omnispeed BowTech sembrano davvero fantastiche. Hanno una piastra a doppio strato a vista con una sezione incavata sotto il piede, che il marchio chiama sistema BowTech. È pensata per rispecchiare la forma dell'arco plantare e guidare la falcata, assorbire e restituire energia e aggiungere un tocco di stabilità alla corsa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le scarpe da running di CEP saranno il segreto per il tuo prossimo record personale?

