Nelle puntate della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore, il personaggio di Tancredi di Sant’Erasmo si renderà conto che il sentimento con Rosa Camilli non potrà svilupparsi in qualcosa di più profondo. La narrazione si concentra su questa consapevolezza e sulle conseguenze che ne derivano per i personaggi coinvolti. La storia continuerà a seguire le vicende di questi protagonisti, mantenendo il ritmo tipico della soap opera.

© US Rai Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Tancredi di Sant’Erasmo arriva ad un’amara conclusione: tra lui e Rosa Camilli non potrà mai esserci amore. Una consapevolezza che spingerà l’editore a lasciare libera la ragazza e a non interferire in alcun modo nel suo riavvicinamento a Marcello Barbieri? Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap dà appuntamento ai telespettatori dal lunedì al giovedì alle 16:10 su Rai1, in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Nessun appuntamento previsto per venerdì 1° maggio. Ecco le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 27 giovedì 30 aprile 2026.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 27 al 30 aprile 2025: Tancredi capisce che con Rosa non sarà mai amore

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Dal 16 Al 20 Marzo 2026: Matteo Sconvolto da Marina!

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