Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Rosa rifiuta Tancredi ritorna con Marcello?

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, Rosa ha deciso di non accettare la proposta di Tancredi e ha scelto di tornare con Marcello. La reazione di Rosa ha sorpreso molti fan, che si aspettavano un altro esito. La soap si prepara a nuovi colpi di scena che coinvolgono i personaggi principali.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore svelano la reazione di Rosa alla dichiarazione di Tancredi. Il cuore di Rosa, nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, continuerà a dividersi tra i sentimenti che prova per Marcello e la voglia di dimenticarlo definitivamente e andare avanti con la propria vita. La giornalista, non fidandosi più di Marcello, ha deciso di prendersi una pausa e di tuffarsi a capofitto nel lavoro collaborando con Tancredi con il quale, tuttavia, il rapporto, nei prossimi episodi, prenderà una svolta inaspettata.

