il nuovo patto ue su asilo e immigrazione la semantica del contenimento

Il 14 maggio 2024 l’Unione Europea ha adottato un nuovo Patto su migrazione e asilo, che entrerà in vigore nel giugno 2026. Si tratta di una riforma che mira a modificare le procedure e le regole per la gestione delle richieste di protezione internazionale. Il testo introduce nuove misure e definizioni, con l’obiettivo di creare un quadro più coordinato tra gli Stati membri. La discussione pubblica si concentra sulla terminologia adottata e le modalità di contenimento delle migrazioni.

130 pagine a colori per i nostri 55 anni a soli 3,5 euro. Galeano, Benni, Vidal, Borges, Montalbán, Butler, Gordimer, Soriano, Said e tanti altri. Voci, storie e idee di chi ha fatto il manifesto. Il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, adottato il 14 maggio 2024 e che entrerà in vigore nel giugno 2026, viene presentato come una riforma storica: il primo sistema comune europeo davvero organico, capace di superare le contraddizioni del Regolamento di Dublino e di dare all’Europa una risposta condivisa alle sfide della mobilità umana. È storico, in effetti, ma non nel senso in cui i suoi ideatori intendono. Il Patto porta a compimento un...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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