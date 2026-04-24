A Milano, nel contesto del SaloneSatellite 2026, è stato collocato in vetrina un grande uovo realizzato dai laboratori di falegnameria dell’Artwood Academy di Lentate. L’opera, denominata maxi uovo, è stata creata dagli studenti dell’istituto e si trova all’interno di un’installazione esposta durante l’evento. La struttura, visibile ai visitatori, rappresenta una delle creazioni in mostra al salone dedicato al design e all’artigianato.

È uscito dai laboratori di falegnameria dell’ Artwood Academy di Lentate il grande uovo che accoglie i visitatori del SaloneSatellite 2026. La scultura, alta 140 centimetri, larga 90 e di circa 150 chili di peso, è stata realizzata in legno di Cedro del Libano, scelto sia perché risponde a esigenze di lavorabilità sia per la sua caratteristica profumazione. L’opera nasce da un lavoro condiviso tra docenti, studenti e partner del settore e si sviluppa come un percorso visivo e materico, dove il visitatore può osservare il dialogo tra materia naturale, lavorazione artigianale e progettazione digitale. A partire da un modello di uovo iniziale, ideato da Stilema Studio per la campagna di comunicazione, gli studenti hanno rielaborato l’immagine trasformandola in un modello 3D, per poi svilupparne la versione definitiva in scala reale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il maxi uovo dell’Artwood Academy. L’installazione in vetrina a Milano

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