Il massaggio viso preferito di Sharon Stone prevedemolti schiaffi
Una celebrità di Hollywood ha scelto un particolare trattamento viso che coinvolge numerosi schiaffi, noto come metodo Kyoto Kobido. Questo tipo di massaggio mira a sollevare l’ovale del volto e a migliorare la tonicità della pelle. La tecnica viene spesso preferita da chi desidera un aspetto più giovane senza ricorrere a interventi invasivi. La star mantiene questa abitudine come parte della sua routine di cura della pelle.
Massaggio viso liftante come Sharon Stone: la gestualità (giusta) fa la differenza, ma meglio evitare l'over slapping Quella del Kyoto Kobido è un'antica tecnica giapponese di massaggio facciale che lavora in maniera ritmata, affidandosi a movimenti rapidi, precisi e intensi, quasi percussivi (da cui la nomea di “massaggio a schiaffi”. In realtà sono movimenti calibrati con estrema precisione, al preciso scopo di stimolare la microcircolazione, tonificare i tessuti e riattivare la luminosità naturale dell’incarnato. Insomma, Sharon Stone ha scelto bene. Come sottolinea la facialist e biologa Joanna Hakimova, founder di Natural...🔗 Leggi su Vanityfair.it
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