Il magico mondo di Blexbolex finisce in mostra

Nel 2008, l’artista ha esordito nel settore editoriale dedicato ai più giovani, dando inizio a un percorso che ha portato le sue opere in mostra. La sua produzione si è distinta per uno stile originale e un’attenzione particolare ai dettagli, attirando l’interesse di pubblico e critica. La mostra attualmente aperta presenta una selezione di lavori che illustrano l’evoluzione artistica e le tematiche affrontate nel corso degli anni.

di Benedetta Cucci Quando nel 2008 ha fatto il suo debutto nel panorama editoriale per l’infanzia con ’Immaginario’, ha immediatamente provocato un forte impatto per la personalità e l’originalità dell’estetica, della cura nell’oggetto libro, della logica interna che lo governa, dell’idea stessa di narrazione. Ad ogni nuovo libro, l’autore e illustratore francese Blexbolex – un nome in codice condiviso con un amico d’infanzia col quale ha creato un corpus di parole per comunicare segretamente – ha saputo stupire proprio come un mago. Ecco perché il titolo della mostra a lui dedicata fino al 29 maggio al quartier generale di Hamelin Associazione di Bologna – celebre realtà italiana che si dedica da tempo a far conoscere l’immensità di fumetto e illustrazione in Italia, curando Boom.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il magico mondo di Blexbolex finisce in mostra Notizie correlate Il magico mondo del Circo Caroli approda a CalenzanoLa città di Calenzano si prepara ad accogliere un'esplosione di colori, musica e divertimento grazie all'arrivo del Gran Varietà Circo Caroli, che...