Nel cuore di Milano si discute spesso di temi legati alla vita dei giovani e alle sfide che affrontano quotidianamente. Tra le conversazioni si sente parlare di un senso di insoddisfazione diffuso e di una ricerca di significato in un ambiente che sembra sempre più frenetico e complesso. Nel frattempo, nel mondo dell’informazione, si osserva come alcune tematiche risultino più facili da affrontare rispetto ad altre, suscitando riflessioni sulla funzione e il ruolo dei giornali oggi.

Chissà se nelle scuole di giornalismo c’è un corso apposito per l’unico genere di successo in questo tempo sbandato, per l’unica cosa alla quale possano servire i giornali in un secolo in cui sono utili quanto i maniscalchi o il cinema in sala. Chissà se esistono docenti che ti insegnino a fare i pezzi che possiamo catalogare alla voce: ma cosa cazzo. Se per l’intervista che diventa reportage il modello insuperato è “Frank Sinatra ha il raffreddore” (Gay Talese, Esquire 1966), se per l’invettiva si considera archetipo contemporaneo “La rabbia e l’orgoglio” (Oriana Fallaci, Corriere della sera 2001), per il ma-cosa-cazzo bisogna arrivare all’epoca dei clic, prima della quale i ma-cosa-cazzo potevano passare inosservati o sembrare involontari, e non una formidabile macchina da visualizzazioni.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il ma-cosa-cazzo sulla vita a Milano, e la dolenza perpetua dei giovani pensatori

Notizie correlate

“La politica è ostaggio dell’alta finanza combattere battaglie non serve a un cazzo, se ho avuto fortuna nella vita? Il mio culo è bello, alto e sodo”: l’ironia di J-Ax a Sanremo 2026J-Ax è tornato sul palco di Sanremo per la seconda volta nella sua carriera e questa volta lo fa da solista con il brano “Italia Starter Pack” con...

Single a Milano, cosa c’è dietro le cifre. Mercato immobiliare, spesa e incontri: la vita dei solitari per scelta (o obbligo)Milano, 11 marzo 2026 – Nuovi pionieri, individui strani, eroi orgogliosi di bastare a sé stessi, spesso fuori dagli schemi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Tira una brutta aria Il ma-cosa-cazzo sulla vita a Milano, e la dolenza perpetua dei giovani pensatori; L'Olimpia Milano vuole Armoni Brooks e Armoni Brooks vuole l'Olimpia Milano: cosa manca al sì?.