Il litorale laziale festeggia il 25 aprile | da Fiumicino a Terracina eventi e cerimonie

Il litorale laziale si appresta a celebrare il 25 aprile con diverse iniziative lungo tutta la costa. Da Fiumicino a Terracina, sono programmati eventi e cerimonie ufficiali per ricordare l’anniversario della Liberazione. La giornata si svolgerà con incontri pubblici, commemorazioni e manifestazioni che coinvolgeranno associazioni, istituzioni e cittadini. Le celebrazioni sono previste in varie località per commemorare l’81esimo anniversario di un evento storico fondamentale.

Roma, 24 aprile 2026 – Il litorale laziale si prepara a celebrare il 25 aprile, nell’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Da nord a sud della costa, le amministrazioni comunali hanno organizzato cerimonie istituzionali, cortei, deposizioni di corone d’alloro e momenti culturali aperti alla cittadinanza. Una giornata dedicata alla memoria, ma anche alla partecipazione civile, nel segno dei valori democratici nati dalla Resistenza. A Fiumicino, l’Amministrazione comunale renderà omaggio ai Caduti con tre momenti commemorativi sul territorio. Le corone d’alloro saranno deposte alle 10.30 a Palidoro, in piazza Santi Filippo e Giacomo; alle 11.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Cosa fare a Pasqua e Pasquetta sul litorale laziale? Tutti gli eventiRoma, 2 aprile 2026 – Il litorale laziale si prepara a vivere il lungo fine settimana di Pasqua e Pasquetta 2026 con un calendario ancora... 25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’UnitàBologna, 23 aprile 2026 — Bologna si prepara a vivere il 25 aprile con un programma ricchissimo che intreccia cerimonie istituzionali e un fitto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiumicino. Sindaco Baccini festeggia il Fregene 1948: campione; Benvenuta a Fiumicino la nuova dirigente della Polizia; Fiumicino. Balletta: Tutela dell’ambiente al centro del pia; Tarquinia. Vitelleschi: la storia al centro del Palio dell’Anello. Eroe Motta: la Lazio in festa accoglie il portiere a FiumicinoEdoardo Motta è stato il protagonista indiscusso di una serata memorabile per la Lazio. Grazie a una prestazione eccezionale, culminata con quattro rigori parati su cinque contro l’Atalanta, il giovan ... it.blastingnews.com Lazio, tifosi in festa a Fiumicino. Che accoglienza per Motta! - VDNella notte di Bergamo, la lotteria dei calci di rigore ha consegnato alla Lazio un pass per la finale di Coppa Italia. Un successo straordinario e sofferto, ottenuto grazie a una prova di carattere.. lalaziosiamonoi.it Pope Leo's flight back from Africa has landed in Rome's Fiumicino airport at 19.18 Rome time. x.com Prima. Durante. Dopo. Al Fersini. A Fiumicino. A Bergamo. Ovunque. Allo stadio. Davanti alla TV. Sotto un maxi schermo. E ancora lì, al ritorno. Avete fatto sentire la vostra voce. Sempre. Grazie. #AvantiLazio - facebook.com facebook