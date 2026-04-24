Il governo ha annunciato una riduzione della percentuale di spesa sanitaria rispetto al prodotto interno lordo, che quest’anno sarà del 6,4% rispetto al 6,5% previsto. Nonostante questa variazione, l’importo totale della spesa sanitaria in termini assoluti continua ad aumentare. La cifra complessiva si mantiene stabile rispetto agli anni precedenti, anche se la proporzione rispetto al pil si riduce leggermente.

La spesa sanitaria in valore assoluto aumenta. Ma il dato che conta, cioè il suo andamento rispetto al pil, resta al palo. Nel Documento di finanza pubblica appena approvato, il governo Meloni mette nero su bianco una traiettoria che, almeno nel medio periodo, punta più alla stabilizzazione che all’espansione. I dati tendenziali dicono che quest’anno, contando i poco più di 2 miliardi aggiuntivi previsti dall’ultima manovra, si attesterà a 148,5 miliardi, in aumento del 4,9%. Ma l’incidenza sul prodotto si fermerà al 6,4%: un decimo sopra il 6,3% del 2025, ma sotto il 6,5% indicato in autunno dal Dpfp. La quota è poi destinata a rimanere invariata per un quadriennio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il governo rivede al ribasso la spesa sanitaria in rapporto al pil: quest’anno sarà al 6,4% (contro il 6,5% previsto)

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