Il governo guidato da una leader politica ha preso la parola nel mese di ottobre 2022, parlando di un obiettivo di superare barriere invisibili che limitano le opportunità. La leader ha utilizzato un’immagine forte, descrivendo una barriera pesante da abbattere. Da allora, sono stati pubblicati dati ufficiali che mostrano come, in realtà, la rappresentanza femminile nei ruoli chiave non sia aumentata come promesso.

Il tetto era pesante. Giorgia Meloni lo disse esattamente così, il 25 ottobre 2022, rivolgendosi alla Camera per chiedere la fiducia al suo governo: bisognava «rompere il pesante tetto di cristallo posto sulle nostre teste». La prima presidente del Consiglio della storia repubblicana, il discorso di investitura, il momento storico. Il problema è che dopo un momento storico viene la storia, e la storia ha il vizio di misurarsi con i fatti. Le nomine del governo Meloni che fotografano tutto. A metà aprile 2026 il governo ha rinnovato i vertici di Enel, Enav, Eni e Leonardo: sette uomini e una donna. Un rapporto coerente con i dati generali: secondo i calcoli di Pagella Politica, su 73 persone tra presidenti e amministratori delegati delle società a partecipazione statale, 65 sono uomini e 8 sono donne, meno dell’11 per cento.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il governo Meloni e la storia che smonta il momento storico: i dati smentiscono la promessa di rompere il tetto di cristallo

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