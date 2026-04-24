Il Genoa per le vie di Londra | 255 anni di arretrati per l’affitto della nostra bandiera

Il Genoa ha portato la sua terza maglia in mostra per le strade di Londra, accompagnata da una campagna pubblicitaria. La comunicazione si concentra sulla questione del pagamento degli affitti relativi alla bandiera del club, che vengono definiti come “255 anni di arretrati”. L'iniziativa ha attirato l’attenzione degli inglesi, portando un sorriso tra i passanti.

La terza maglia del Genoa per le vie di Londra grazie a una campagna pubblicitaria che sta strappando un sorriso agli inglesi. Il grifone, insieme a We are social e Ceres, ha utilizzato il terzo kit stagionale, ispirato alla bandiera di San Giorgio, per attirare l’attenzione oltremanica.Al centro.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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