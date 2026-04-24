Loredana Lecciso ha dichiarato che il suo rapporto con Al Bano rimane caratterizzato da desiderio e passione, affermando che con il passare del tempo la loro intesa si è rafforzata. La cantante e showgirl ha parlato di un legame che si evolve, sottolineando come la sintonia tra loro continui a migliorare nel tempo. Le sue parole sono state pubblicate in un’intervista recente, senza ulteriori dettagli sul contesto.

“Il desiderio e la fiamma della passione tra me ed Al Bano sono sempre vivi. Più passa il tempo e più migliora la nostra intesa. Una complicità che cresce sotto tutti i punti di vista”. A dirlo è Loredana Lecciso in un’intervista al settimanale Oggi. La showgirl ha scelto di fare il punto sulla sua attuale situazione sentimentale e familiare, caratterizzata da una precisa scelta logistica: il trasferimento quasi in pianta stabile a Milano per stare vicina ai figli (Jasmine, Brigitta e Albano Jr.), pur mantenendo formalmente la propria residenza nella tenuta di Cellino San Marco. Lontani geograficamente, ma costantemente in contatto. Per...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il desiderio e la fiamma della passione tra me ed Al Bano sono sempre vivi. Più passa il tempo e più migliora la nostra intesa”: la confessione di Loredana Lecciso

Notizie correlate

Loredana Lecciso a cuore aperto: la passione con Al Bano e il sogno di diventare nonnaDopo oltre 25 anni insieme, Loredana Lecciso rompe il silenzio sulla sua storia con Al Bano Carrisi, 82 anni, e smentisce ogni voce di crisi.

Loredana Lecciso, la confessione privata su Al Bano: “Non ci siamo riusciti”Nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, il dibattito in studio si è acceso attorno a un tema tanto attuale quanto divisivo: quello della...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Loredana Lecciso: Io e Al Bano viviamo separati, ma il desiderio tra noi è ancora forte. Romina Power? C'è chi lo vorrebbe ancora...; Loredana Lecciso: Io e Al Bano viviamo separati, ma il desiderio tra noi è ancora forte. Romina Power? C'è chi lo vorrebbe ancora...; Loredana Lecciso si sbottona, dai rapporti con Romina alla passione con Al Bano: Il desiderio gode di ottima salute; Loredana Lecciso: Con Al Bano la passione è al massimo, ma sogno di diventare nonna.

Il desiderio e la fiamma della passione tra me ed Al Bano sono sempre vivi. Più passa il tempo e più migliora la nostra intesa: la confessione di Loredana LeccisoLa showgirl parla del rapporto a distanza col cantante: Ci sentiamo decine di volte al giorno, più passa il tempo più ci divertiamo ... ilfattoquotidiano.it

Loredana Lecciso: «Io e Al Bano viviamo separati, ma il desiderio tra noi è ancora forte. Romina Power? C'è chi lo vorrebbe ancora sposato con lei»Loredana Lecciso si è trasferita a Milano, quasi in pianta stabile. I suoi figli (Brigitta e Albano jr.) d'altra parte hanno studiato e studiano (Jasmine) ancora qui. Ma la ... ilmattino.it