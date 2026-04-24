Il coordinamento di Forza Manfredonia | Manifestazione civica di dissenso verso chi ha inteso non comunicare

Il 29 aprile 2026, alle ore 15, si svolgerà una manifestazione civica promossa dal coordinamento di Forza Manfredonia. L’evento nasce come forma di dissenso nei confronti di chi ha deciso di non comunicare. La protesta si terrà in una piazza della città, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. La motivazione principale è esprimere pubblicamente il disappunto riguardo alla mancanza di comunicazione da parte di alcuni soggetti coinvolti.

Il 29 aprile 2026, alle ore 15.00, si terrà il Consiglio Comunale dove tra gli altri punti si chiederanno spiegazioni al Sindaco circa la presenza di 100 richiedenti asilo provenienti dal CARA di Borgo Mezzanone. Numerosi gli interrogativi ad oggi senza risposta! Invitiamo la cittadinanza tutta a mobilitarsi ed a riunirsi alle 15 in piazza del Popolo per una manifestazione pacifica ma di dissenso verso chi ha inteso non comunicare, con trasparenza, quanto stava accadendo! Chiediamo all'amministrazione comunale di installare un maxi schermo per permettere ai cittadini interessati presenti in piazza di seguire i lavori del Consiglio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il coordinamento di Forza Manfredonia: “Manifestazione civica di dissenso verso chi ha inteso non comunicare” Notizie correlate Referendum, “C’è chi dice sì”: evento di Forza Italia a ManfredoniaC’È CHI DICE SÌ REFERENDUM GIUSTIZIA SALUTI: PAOLO DELL’ERBA CONSIGLIERE REGIONALE INTRODUCE: ON. Manifestazione Askatasuna: all'agente di polizia Lorenzo Virgulti la Benemerenza Civica“Grazie Lorenzo, a nome della città di Ascoli Piceno, per il tuo encomiabile valore umano e professionale”, con queste parole il sindaco Marco... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Forza Italia Giovani Foggia, nuovo coordinamento provinciale: presentazione con Carlo Bruno; Addio a Rosangela Giannatempo, Dercole: Un punto di riferimento politico e umano; Consiglio Provinciale di Foggia, Dell’Erba: auguri a Nunziantema non nasconde rammarico interno a Forza Italia; Vescovo Manfredonia attaccato su accoglienza migranti: la solidarietà di Libera. RIFERIMENTO POLITICO Addio a Rosangela Giannatempo, Dercole: Un punto di riferimento politico e umanoIl coordinamento provinciale di Forza Italia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rosangela Giannatempo, storica esponente del centrodestra della provincia di Foggia ed ex sindaco di Orta No ... statoquotidiano.it Forza Italia, si riunisce il coordinamento provinciale: Unità e organizzazione per le sfide futureA Grosseto si è riunito il consiglio direttivo di Forza Italia: ecco i temi affrontati dal partito durante l'incontro ... grossetonotizie.com Match Day AC NARDÓ MANFREDONIA Domenica 19 Aprile Ore 15:00 Stadio “Giovanni Paolo II”- Nardó (LE) FORZA GRANDE TORO - facebook.com facebook