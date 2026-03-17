Referendum C’è chi dice sì | evento di Forza Italia a Manfredonia

Da ilsipontino.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manfredonia si è svolto un evento di Forza Italia intitolato “C’è chi dice sì” in vista del referendum sulla giustizia. Tra i partecipanti, il consigliere regionale ha introdotto l’intervento dell’onorevole, che ha espresso la propria posizione sulla consultazione referendaria. La manifestazione ha visto la presenza di diversi sostenitori e rappresentanti del partito, che hanno discusso delle tematiche legate alla riforma.

C’È CHI DICE SÌ REFERENDUM GIUSTIZIA SALUTI: PAOLO DELL’ERBA CONSIGLIERE REGIONALE INTRODUCE: ON. GIANDIEGO GATTA INTERVERRANNO: RAFFAELE DI MAURO RESPONSABILE REGIONALE SETTORE ORGANIZZAZIONI FI ON. DAVIDE BELLOMO COMPONENTE COMM. GIUSTIZIA ON. GIORGIO LOVECCHIO DEPUTATO FORZA ITALIA CARLO DERCOLE RESPONSABILE PROVINCIALE SÌ ON. MAURO D’ATTIS. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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