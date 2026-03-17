Referendum C’è chi dice sì | evento di Forza Italia a Manfredonia

A Manfredonia si è svolto un evento di Forza Italia intitolato “C’è chi dice sì” in vista del referendum sulla giustizia. Tra i partecipanti, il consigliere regionale ha introdotto l’intervento dell’onorevole, che ha espresso la propria posizione sulla consultazione referendaria. La manifestazione ha visto la presenza di diversi sostenitori e rappresentanti del partito, che hanno discusso delle tematiche legate alla riforma.

C’È CHI DICE SÌ REFERENDUM GIUSTIZIA SALUTI: PAOLO DELL’ERBA CONSIGLIERE REGIONALE INTRODUCE: ON. GIANDIEGO GATTA INTERVERRANNO: RAFFAELE DI MAURO RESPONSABILE REGIONALE SETTORE ORGANIZZAZIONI FI ON. DAVIDE BELLOMO COMPONENTE COMM. GIUSTIZIA ON. GIORGIO LOVECCHIO DEPUTATO FORZA ITALIA CARLO DERCOLE RESPONSABILE PROVINCIALE SÌ ON. MAURO D’ATTIS. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Referendum, “C’è chi dice sì”: evento di Forza Italia a Manfredonia Articoli correlati Forza Italia Manfredonia, evento per il Sì alla RiformaSi terrà a Manfredonia, il prossimo martedì 17 marzo alle ore 18:30, un importante appuntamento politico organizzato da Forza Italia. Forza Italia scende in campo: Chieti dice “Sì” al referendumForza Italia in Piazza a Chieti: Un Impegno Diretto per il Referendum e le Reazioni del Mondo Politico Un fine settimana dedicato all’impegno civico... Tutti gli aggiornamenti su Forza Italia Temi più discussi: Da Torino a Milano per il Sì al referendum, Forza Italia in partenza: Riforma fondamentale per la democrazia e la libertà del nostro Paese; Referendum, Marina Berlusconi: 'Voterò sì, basta tifoserie da derby'; La Convention dei Giovani di Forza Italia per il referendum, Leoni: Con questa riforma, le mani della politica sulla magistratura le tagliamo; Cirio, Zangrillo e l’establishment di Forza Italia sul treno da Torino per il sì al Referendum. Referendum, Forza Italia: tutti a bordo del Freccia Sì per la giustiziaC'è chi dice Sì al referendum sulla giustizia anche nella rossa Emilia-Romagna. E Forza Italia ha raccolto i ... iltempo.it Tajani Prima referendum, poi segreteria di Forza Italia | Ora che Berlusconi non c’è più bisogna cambiareTajani tra referendum giustizia e la segreteria di Forza Italia: Dopo Silvio Berlusconi bisogna cambiare e rafforzare il partito, ecco come. ilsussidiario.net Questo sconosciuto, tale Leoni, leader dei giovani () di Forza Italia, nella convention () del partito per il referendum, in mezzo alle solite banalità berlusconiane ha avuto pure il coraggio di a) irridere e delegittimare Gratteri, facendo finta di difendere la libertà - facebook.com facebook Con Forza Italia c’è sempre posto: Tajani assume anche Lobuono x.com