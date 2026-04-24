il cantiere infinito della metrotranvia tra extracosti timori e speranze

Il cantiere della metrotranvia tra extracosti prosegue da tempo, con le Giunte di Cusano e Paderno che mostrano un atteggiamento più positivo rispetto a quella di Bresso, che invece pone diverse condizioni e solleva dubbi sull’andamento dei lavori. La questione degli extracosti viene sollevata anche dalla stessa Città Metropolitana, che si trova a dover gestire le richieste di risorse aggiuntive per il completamento del progetto. La situazione rimane complessa e ancora in evoluzione.

Più ottimiste le Giunte di Cusano e Paderno, meno quella di Bresso che mette una serie di paletti per l’ormai infinito cantiere della metrotranvia e soprattutto rimbalza su Città Metropolitana buona parte parte di extracosti. "È stata ribadita con forza l’importanza di questa infrastruttura: 14,3 chilometri di tracciato, 25 fermate e un collegamento fondamentale tra capoluogo, Nord Milano e Brianza, fino a Seregno – spiega la sindaca cusanese Carla Pessina –. Nonostante le difficoltà, tra aumento dei costi, criticità tecniche e adeguamenti progettuali, condividiamo l’obiettivo di finire nel più breve tempo possibile. Restano ancora 30 milioni di euro da finanziare: sarà avviato un confronto immediato con il ministero per individuare le risorse necessarie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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