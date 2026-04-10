Il progetto per salvare la metrotranvia e portarla a Seregno malgrado i 120 milioni di extracosti

Un progetto volto a preservare la metrotranvia tra Milano e Seregno è ancora in corsa, nonostante gli extra costi stimati in 120 milioni di euro. Il consigliere regionale della Lega ha affermato che, nonostante l’aumento delle spese e i timori di un possibile ridimensionamento da parte dell’ente metropolitano, si può continuare a lavorare per la sua realizzazione. La discussione riguarda anche l’eventualità di modificare il tracciato in alcune zone della Brianza.

Salvare la metrotranvia Milano-Seregno si può, malgrado i 120 milioni di extracosti. Ne è certo il consigliere regionale Riccardo Pase (Lega): malgrado la doccia fredda dei costi lievitati e del rischio, paventato da Città Metropolitana, di “tagliare” il progetto in Brianza (facendo passare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Metrotranvia Milano-Seregno: di chi è la colpa per quei 120 milioni di extracosti che bloccano il cantiere?Il Pd chiama in causa il ministro Salvini, la Lega chiede conto al Pd e alla Città Metropolitana.

Metrotranvia Milano-Seregno: gli extracosti schizzano a 120 milioni di euro e la Brianza rischia di rimanere fuoriChe cosa sta succedendo a uno dei maxi cantieri più attesi? Tra le ipotesi al vaglio quella della "revisione" delle fermate con la Brianza...

Argomenti più discussi: La metrotranvia è una priorità per la Brianza e viene tirato in ballo il ministro Salvini; Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni: il nodo sugli extracosti.

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