Il 25 aprile in Piazza le ordinanze in vigore

In vista del concerto del 25 aprile in piazza Garibaldi, sono state adottate ordinanze per regolare lo svolgimento dell’evento e assicurare la sicurezza pubblica. Le disposizioni riguardano le modalità di accesso, la gestione degli spazi e i controlli nelle ore dell’evento. Nessuna modifica alle ordinanze è stata comunicata e le regole restano in vigore per tutta la giornata.

In vista del concerto del 25 aprile in piazza Garibaldi, organizzato nell’ambito degli eventi celebrativi per la Festa Liberazione, sono state predisposte ordinanze volte a disciplinare le modalità di svolgimento dell'evento e garantire le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.Dalle ore 17.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il 25 aprile in piazza con i Gipsy KingIl Concerto della Liberazione e Resistenza in occasione del 25 aprile a Parma, rinnova la tradizione e presenta il programma della giornata dalle ore... Cosenza, il 25 aprile scende in piazza: lotta a guerra e sfruttamentoIl movimento La Base ha organizzato una mobilitazione a Cosenza per il prossimo 25 aprile, con un programma che prevede un corteo cittadino alle ore... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le piazze del 25 aprile; 25 aprile diffuso: nelle Arci di Firenze e provincia la memoria diventa comunità; 25 aprile 2026: le iniziative in Liguria per la Festa di Liberazione; Il Comune di Venezia celebra l'81. anniversario della Liberazione. Andrea Ninzoli (Forza Italia): Saremo in piazza il 25 aprile, i partigiani combattevano per la libertà: Salvini venga con noiIntervista al segretario dei giovani azzurri della Lombardia: Siamo antifascisti. Esserci è soprattutto una questione di buon senso. huffingtonpost.it 25 aprile in Piazza, ecco tutte le ordinanze in vigoreIn vista del concerto del 25 aprile in piazza Garibaldi, organizzato nell’ambito degli eventi celebrativi per la Festa Liberazione, sono state predisposte ordinanze volte a disciplinare le modalità di ... gazzettadiparma.it Liberazione, tutto pronto per la festa in piazza Mostra a Trento: al lavoro oltre 150 volontari. facebook Taranto, a giugno al via gli interventi a piazza Castello: l'area intorno al Municipio diventa pedonale x.com