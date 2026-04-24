Martedì sera alle 21, al cinema Lux, si terrà una proiezione speciale del documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio”. Il film racconta la carriera di Igor Protti, noto per aver indossato la maglia del Messina e per essere considerato uno dei grandi bomber italiani. L’evento offre l’opportunità di approfondire la storia di un calciatore che ha lasciato un segno importante nel panorama sportivo nazionale.

Proiezione speciale martedì (ore 21), al cinema Lux del documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio”, dedicato a Igor Protti, grande bomber italiano, protagonista con la maglia del Messina. Saranno presenti il regista e gli autori e l’incontro con loro verrà moderato dal giornalista Salvatore.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: "Igor": al Cinema Lux il documentario sull'eroe romantico del calcio

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Igor. L’eroe romantico del calcio, proiezione del documentario su Igor Protti; Igor. L’eroe romantico del calcio, proiezione speciale al cinema Lux; IGOR. L’eroe romantico del calcio: il documentario al cinema Lux; Igor Protti: L’eroe romantico del calcio sbarca a Roma.

Igor. L’eroe romantico del calcio, proiezione del documentario su Igor ProttiDopo essere stato presentato in anteprima assoluta alla 17esima edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, il documentario Igor. L’eroe romantico del calcio, distribuito da Piano B D ... romatoday.it

Igor. L’eroe romantico del calcio, proiezione speciale al cinema LuxSaranno presenti, martedì sera, il regista e gli autori e l’incontro con loro verrà moderato dal giornalista Salvatore De Maria ... today.it

Messina Sportiva. . Martedì 28 aprile alle ore 21 presso il Cinema Lux di Messina verrà proiettato "Igor. L'eroe romantico del calcio", il documentario dedicato al campione Igor Protti, diretto dal regista Luca Dal Canto. Nei filmati dell'epoca il giornalista messine - facebook.com facebook

Igor è partito da Venezia, ed è arrivato a Miami insieme alla sua passione per la cucina italiana. Oggi è l'anima di Ferraro's Kitchen Restaurant & Wine Bar, un ristorante italiano dove si cucina solo ciò che lo convince davvero. Quella di Igor è una cucina autent x.com