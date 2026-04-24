Durante la Milano Design Week, si può ammirare una mostra all’ADI Museum dedicata al Soban, il piccolo tavolo coreano usato per servire i pasti. La mostra, aperta fino al 10 maggio, presenta una reinterpretazione del tradizionale Soban attraverso tecnologie come la stampa 3D e l’intelligenza artificiale. Questa esposizione mette in evidenza come i mestieri e le tecniche tradizionali possano essere rivisitati con strumenti moderni.

Il Soban coreano tradizionale (piccolo tavolo da portata) è presentato sotto una nuova luce alla Milano Design Week, all’ADI Museum, e resterà visibile fino al 10 maggio, nella mostra dedicata al tradizionale tavolino coreano reinterpretato tra stampa 3D e AI. Mescolando la cultura abitativa tradizionale di Seoul col design contemporaneo, questo “Tavolo di Seoul Riconcepito” è pronto a conquistare il palcoscenico globale. L’oggetto tradizionale riflette la cultura coreana di sedersi a terra insieme all’usanza della cena individuale (doksang). La sua struttura bassa e portatile, le proporzioni equilibrate e le gambe curve rivelano le caratteristiche che definiscono uno stile di vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I segreti e le linee del Soban coreano

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