Nel fine settimana si svolgerà la trentaquattresima giornata di campionato in Serie A, con diverse partite in programma. Oltre alla massima serie italiana, si giocheranno anche incontri nelle principali competizioni europee, tra cui la Premier League, la Bundesliga, la Liga e la Ligue 1. Tutti i principali campionati nazionali si preparano a disputare le partite previste per questo turno, con numerosi incontri attesi in diversi stadi.

I pronostici del weekend, trentaquattresima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Lione, Rennes, Tottenham, Arsenal e Liverpool. Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Tolosa-Monaco, Bologna-Roma, Augsburg-Eintracht Francoforte, Mainz-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Athletic Bilbao. Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici del weekend (25-26 aprile): Serie A e campionati esteri

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