Nel fine settimana si disputano le partite della trentaduesima giornata di campionato in Serie A, insieme agli incontri delle principali leghe europee come Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Tutti i principali campionati sono in programma, con diverse squadre che scendono in campo per le rispettive competizioni nazionali. Le partite si svolgono tra sabato e domenica, coinvolgendo numerose formazioni di alto livello.

I pronostici del weekend, trentaduesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Milan, Arsenal, Lione, Real Sociedad e Benfica. Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Chelsea-Manchester City, Atalanta-Juventus, Como-Inter, Athletic Bilbao-Villarreal e Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen. Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici del weekend (11-12 aprile): Serie A e campionati esteri

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Sperando di vedere presto Foggia-Bari in serie A, la coppa dalle grandi orecchiette torna a casa W la Puglia sempre #StannoTuttiInvitati ##OraInOnda #Canale5 - facebook.com facebook