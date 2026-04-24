I progetti di Edison Next | dal Comune di Valdagno ad Avio Aero e Michelin

Da tpi.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Edison Next sta lavorando con diverse realtà industriali e amministrazioni pubbliche per promuovere iniziative di decarbonizzazione. Tra i progetti coinvolti ci sono interventi nel Comune di Valdagno, oltre a collaborazioni con aziende come Avio Aero e Michelin. L’obiettivo è supportare la transizione energetica, migliorare la sostenibilità e favorire la crescita economica nelle aree interessate.

Edison Next accompagna aziende e PA nel percorso di decarbonizzazione, sostenendo la competitività dell’industria e restituendo valore ai territori. A fine febbraio il Comune di Valdagno, in provincia di Vicenza, ha siglato un accordo con la Esco e il gruppo tessile Marzotto per la realizzazione di una nuova rete di teleriscaldamento alimentata anche da biomassa legnosa proveniente da filiera corta: l’energia termica prodotta verrà distribuita alla comunità locale, mentre l’energia elettrica andrà a soddisfare una parte rilevante del fabbisogno dell’impresa.  Alla fine dello scorso anno Edison Next  ha realizzato uno dei più grandi impianti...🔗 Leggi su Tpi.it

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