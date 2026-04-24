I nuovi vertici del Panathlon Padolecchia alla guida del sodalizio che premia lo sport

Sono stati annunciati i nuovi vertici del Panathlon Club di Carrara e Massa, con Riccardo Padolecchia che assume la guida del sodalizio. Padolecchia prende il posto di Claudio Sartorio, il quale ha concluso il suo incarico. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal club, che si occupa di promuovere e valorizzare lo sport nella zona.

E’ Riccardo Padolecchia il nuovo presidente del Panathlon Club di Carrara e Massa che subentra a Claudio Sartorio giunto a fine incarico. Medico neuroradiologo da poco in pensione, Padolecchia è stato eletto per acclamazione dalla assemblea del sodalizio apuano che fa dei valori etici dello sport la propria mission. Resterà in carica per il biennio 2026-2027 e per la prima volta, il neo presidente sarà affiancato da tre vice: Mario Foce (vicario), Raffaella Vatteroni ed Enrico Simonelli, questi ultimi due appartenenti al club junior. Nel nuovo consiglio (nella foto) sono stati eletti anche Bruno Tavarelli, Giuseppe Mussi, Christian Bianchi, Nicolao Brizzi, Gino Biancardi, Claricha Kalenztotis e Davide Lazzaroni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I nuovi vertici del Panathlon. Padolecchia alla guida del sodalizio che premia lo sport Notizie correlate Maurizio Avallone alla presidenza del Panathlon Neapolis: focus su giovani, sport e fair playRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Panathlon Ariano Irpino: lo sport come antidoto alla violenza con il progetto “Edu…Kick”Ariano Irpino – Lo sport come strumento educativo, di prevenzione e di responsabilità sociale. Approfondimenti e contenuti Si parla di: I nuovi vertici del Panathlon. Padolecchia alla guida del sodalizio che premia lo sport. I nuovi vertici del Panathlon. Padolecchia alla guida del sodalizio che premia lo sportE’ Riccardo Padolecchia il nuovo presidente del Panathlon Club di Carrara e Massa che subentra a Claudio Sartorio giunto a fine incarico. Medico neuroradiologo da poco in pensione, Padolecchia è stato ... lanazione.it Panathlon Club, Maria Carafoli rieletta presidente fino al 2028Maria Carafoli è stata rieletta presidente del Panathlon Club Modena anche per il biennio 2026-2028. A esprimersi in tal senso è stata, con voto unanime, la partecipata Assemblea dei Soci, che si è ... ilrestodelcarlino.it