Durante l'ultima edizione di Watches & Wonders, il marchio di orologi ha presentato una collezione di modelli caratterizzati da colori pastello. La gamma si rivolge a chi preferisce orologi sportivi con un design più vivace e distintivo. La scelta di concentrarsi su questa linea ha portato alla presentazione di alcuni modelli pensati per chi desidera un orologio resistente ma anche dallo stile immediatamente riconoscibile.

TAG Heuer ha scelto la qualità alla quantità nell’edizione di Watches & Wonders della scorsa settimana. Invece di sommergere il pubblico con una raffica di novità, il marchio ha concentrato l’attenzione sul suo storico Monaco, presentando una rilettura in chiave rétro del modello principale e, accanto a questa, una variante scheletrata, ipertecnica e splendidamente eccentrica: l’ Evergraph. Forse il motivo è semplice: TAG Heuer stava riservando un po’ di divertimento per dopo. Ed eccolo qui, nelle quattro nuove interpretazioni del Formula 1 Solargraph che gli appassionati ricorderanno essere stato lanciato in grande stile proprio al W&W dello scorso anno.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I nuovi Tag Heuer dai colori pastello sono l'ideale per chi ama gli orologi sportivi

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