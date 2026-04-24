I future sul gas chiudono in parità a 44,48 euro
I future sul gas naturale scambiano in parità a 44,48 euro al megawattora, con il Ttf, il contratto negoziato ad Amsterdam, che registra oscillazioni lungo la giornata e termina senza variazioni rispetto alla chiusura precedente.
Il Ttf, il future sul gas naturale scambiato ad Amsterdam, oscilla e sul finale si porta sulla parità a 44,48 euro al megawattora. Sul mercato pesa lo stallo dei negoziati con la guerra che ha bloccato un quinto delle forniture globali di gas naturale liquefatto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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