I future sul gas chiudono in rialzo sopra 44 euro

I future sul gas naturale scambiati ad Amsterdam hanno chiuso la seduta in deciso rialzo, con un incremento del 5,29%. Il contratto ha raggiunto il prezzo di 44,15 euro, superando così i livelli precedenti. La giornata si è conclusa con questa crescita, evidenziando una variazione significativa rispetto alla sessione precedente.

Il Ttf, il future sul gas naturale scambiato ad Amsterdam, ha chiuso la seduta in rialzo. Il derivato ha guadagnato il 5,29% a 44,15 euro.🔗 Leggi su Lanazione.it 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Petrolio in rialzo dopo le parole di Trump: Brent sopra i 105 dollari, giù i future di Wall StreetIl prezzo del petrolio torna a salire con forza sui mercati asiatici, spinto dalle tensioni geopolitiche e dalle dichiarazioni del presidente... Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV sopra la media settimanaleQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare Il prezzo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I future sul gas chiudono in rialzo sopra 44 euro; Idee operative su Italian PSV Natural Gas Futures (Sep 2027) — ICEENDEX:IGAU2027; Le rinnovate tensioni tra Usa e Iran fanno risalire bruscamente i prezzi di petrolio e gas. Le borse asiatiche si avviano a una chiusura positiva, mentre i future sull'Eurostoxx perdono oltre l'1%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dell’1,4%. Corrono Nexi e i titoli petroliferi. I future sul gas chiudono in rialzo sopra 44 euroIncendio boschivo sul Monte Sole, nella zona di Vezzano, frazione di Silandro, in val Venosta. L’allarme è scattato per una colonna di fumo visibile in un’area di difficile accesso. Sul posto sono al ... altoadige.it I future sul gas chiudono in calo a 31,9 euro al megawattora(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Chiusura in calo per il prezzo dei future sul gas naturale. Ad Amsterdam le quotazioni del Ttf sul finale hanno contenuto le perdite in calo dello 0,59% a 31,96 euro al ... notizie.tiscali.it Inizia l'ultima pattuglia. FUTURE SAGA Capitolo 4, l'ultimo DLC di DRAGON BALL XENOVERSE 2, uscirà nell'Estate 2026. #DBXV2 x.com Museo in culla – Laboratorio per future mamme e neomamme Sei in dolce attesa o hai da poco avuto un bambino L'Atelier TreviglioMusei ti regala un momento di benessere immersa nell'arte Il laboratorio artistico-espressivo è pensato per accompagnar - facebook.com facebook