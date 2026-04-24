Rasmus Hojlund, non al massimo della forma, è stato convocato per la partita di questa sera contro la Cremonese. Secondo fonti di Sky Sport, il calciatore ha ancora qualche dubbio sulla sua presenza in campo e deciderà lui stesso se scendere in campo o rimanere in panchina. La sua condizione fisica è stata segnalata come non ottimale, ma la scelta definitiva spetta a lui.

Rasmus Hojlund non è al meglio, ma ci sarà. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il danese è stato regolarmente convocato per il match di stasera contro la Cremonese e sarà lui a decidere se scendere in campo o meno. Si sente meglio rispetto alle ultime ore, quando il suo nome era finito nella lista dei dubbi della vigilia. In caso di forfait, è pronto Giovane. Il problema fisico di Hojlund e l’alternativa Giovane. Il fastidio che ha messo in dubbio la presenza di Hojlund non è stato specificato nei dettagli, ma Conte aveva già pianificato diversi cambi per la Cremonese e la sua assenza avrebbe costretto il tecnico a ripensare l’intero assetto offensivo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund stringe i denti per la Cremonese: convocato, deciderà lui se giocare

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