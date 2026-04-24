A 98 anni, Ilse, originaria dell'Austria, si dedica all’allenamento quattro volte alla settimana senza mai mancare. Ha iniziato a esercitarsi dopo i 60 anni e, da allora, non ha interrotto la sua routine. La personal trainer che la segue ha condiviso dettagli sul suo programma di allenamento, confermando la sua costanza e l’impegno quotidiano nel mantenersi attiva.

C ’è una cosa che Ilse, 98 anni, origini austriache, fa quattro volte a settimana senza saltarne una: si allena. Porta a spasso il cane ogni giorno, fa yoga e segue una routine di nove esercizi studiata per mantenere forza, equilibrio e autonomia. Non è sempre stata così. Ha iniziato a fare attività fisica solo dopo i 60 anni, in seguito alla morte del marito. Prima di allora, il movimento non era una priorità. Poi è diventato tutto. Ecco perché allenarsi da anziani è importante. Anziani 6 trucchi per mantenersi agili. guarda le foto Ilse, 98 anni e una vita che non si è fermata. La storia di Ilse non è solo quella di una donna in forma. A 11 anni è fuggita dall’Austria con un Kindertransport diretto a Londra, lasciando tutta la sua famiglia ad Auschwitz.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ha 98 anni, ha iniziato ad allenarsi solo dopo i 60 e oggi non salta un allenamento. La sua workout routine svelata dalla personal trainer

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