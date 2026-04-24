Le tensioni tra Iran e Libano continuano a coinvolgere più paesi della regione, mentre a Islamabad si svolgono negoziati per raggiungere una tregua. Le discussioni si concentrano su come ridurre le ostilità, con le parti coinvolte che si incontrano per cercare un accordo. La situazione resta complessa e in evoluzione, mentre si cerca di evitare un'escalation del conflitto.

La guerra che coinvolge l’Iran e il Libano, tra gli altri, vede un’auspicata tregua sul tavolo delle trattative ad Islamabad. Il presidente americano Donald Trump, inoltre, ha affermato di attendersi che i leader di Israele e Libano lo incontrino nel corso delle prossime due settimane. Il tycoon ha espresso fiducia sulla possibilità di definire un accordo di pace permanente entro l’anno. Guerra, Netanyahu: “Ottima telefonata con Trump”. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sulla telefonata con Trump, ha usato toni entusiastici. Ha dichiarato: «Vi avevo promesso che avremmo cambiato il volto del Medio Oriente, ed è esattamente quello che stiamo facendo.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Guerra nel Golfo, proseguono le trattative

Guerra nucleare nel Golfo Persico | Gianandrea Gaiani

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