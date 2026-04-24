Guerra in tribunale D’Urso-Mediaset

Il tribunale civile di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sulla separazione tra Barbara D'Urso e Mediaset. La causa riguarda questioni legali legate al divorzio tra l'attrice e l'azienda televisiva. La decisione del tribunale rappresenta l'ultimo passaggio di un procedimento avviato ufficialmente in sede giudiziaria. La sentenza comporterà, di fatto, la conclusione della vicenda legale tra le parti coinvolte.

Sarà il tribunale civile di Milano a celebrare l'atto finale del divorzio tra Barbara D'Urso e Mediaset. A stabilire cioè se la conclusione tempestosa del rapporto ultradecennale tra la conduttrice e il Biscione sia stata segnata da persecuzioni e angherie, come sostiene la D'Urso, o sia stata la fine inevitabile, come dice Mediaset, di una vicenda ormai logorata, in cui l'azienda ha cercato di venire incontro il più possibile alle pretese della sua star. La causa civile è la conclusione inevitabile del tentativo (naufragato) della D'Urso di monetizzare i presunti torti subiti in questi anni con una procedura di mediazione assistita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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