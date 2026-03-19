Senesi alla Juve il calciatore vuole i bianconeri ma il problema è l’ingaggio | la richiesta dell’agente e l’offerta della società torinese

Un calciatore senese desidera trasferirsi alla Juventus, ma si scontrano le richieste di ingaggio dell’agente e l’offerta proposta dalla società torinese. La trattativa riguarda le condizioni economiche e le pretese del difensore, che sono ferme sulla richiesta iniziale. La società bianconera ha presentato una controfferta, mentre il calciatore mantiene l’intenzione di approdare alla Juventus.

Senesi alla Juve, il calciatore vuole i bianconeri ma c’è il problema dell’ingaggio: vediamo la richiesta del difensore e l’offerta juventina. La Juve continua a monitorare con grande attenzione il mercato degli svincolati per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’obiettivo principale è Marcos Senesi. CALCIOMERCATO JUVE LIVE La concorrenza è agguerrita, con club del calibro di Barcellona, Borussia Dortmund e Aston Villa pronti a inserirsi nella corsa per il calciatore argentino. Il nodo principale resta l’aspetto economico: l’entourage del difensore ha richiesto un ingaggio da 5 milioni di euro più un bonus alla firma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi alla Juve, il calciatore vuole i bianconeri ma il problema è l’ingaggio: la richiesta dell’agente e l’offerta della società torinese Articoli correlati Senesi Juve: la società bianconera prepara l’offerta, ma c’è il nodo economico e quello legato alla concorrenza. Che cosa sta succedendoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Juve, blitz per Senesi: offerta presentata ma scoglio ingaggioL’asse di mercato tra Torino e la Premier League si infiamma: la Juventus è uscita allo scoperto per Marcos Senesi, individuato da Luciano Spalletti... La JUVE PUNTA SENESI! Il punto su CHIESA e TUDOR... Contenuti utili per approfondire Senesi alla Juve il calciatore vuole i... Temi più discussi: Juve, Senesi è il difensore che manca a Spalletti. E il suo ingaggio può indirizzare il mercato; Gazzetta - La Juventus si muove per Senesi: presentata prima offerta scritta al difensore; Juve in attesa della risposta di Senesi: offerta ufficiale al difensore; ?? Juve: 6 nomi per crescere, partendo dai 57 milioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Difesa e porta: Senesi pista concreta, rebus portiereDifesa e porta: Senesi pista concreta, rebus portiere La Juventus pensa anche alla difesa, secondo Gazzetta ed avanza il nome di Marcos Senesi, in uscita dal Bournemouth. tuttojuve.com Juventus, offerta per Marcos Senesi: primo passo per il colpo a parametro zeroJuventus, offerta per Marcos Senesi: primo passo per il colpo a parametro zero La Juventus accelera sul mercato e passa dalle strategie ai fatti. Il primo obiettivo concreto per la ... tuttojuve.com Contatti in corso per Marcos #Senesi, le parti stanno parlando di cifre e durata contratto. La #Juve sta lavorando per raggiungere l'accordo. x.com Studenti universitari “prestati” al volontariato: ottima possibilità per le associazioni senesi L’Università di Siena, in collaborazione con FMPS e Cesvot, intende favorire nella popolazione studentesca la crescita di una solida coscienza civile Per queste ragioni n - facebook.com facebook