Guardatemi ora Un anno di ritocchi estetici e 7mila euro | la vip arriva così al matrimonio e lascia tutti senza fiato

Una celebrità ha speso circa 7.000 euro in trattamenti estetici nell’ultimo anno, arrivando al giorno del matrimonio con un aspetto notevolmente modificato rispetto al passato. La donna ha condiviso sui social immagini che mostrano i cambiamenti nel suo aspetto, attirando l’attenzione di follower e media. L’evento si è svolto in modo tradizionale, con un grande coinvolgimento di amici e parenti presenti alla cerimonia.

C’è chi sogna il giorno del matrimonio per una vita intera e chi, invece, lo trasforma in un evento curato nei minimi dettagli, senza badare a spese. È il caso di una celebre influencer internazionale che, nelle settimane precedenti alle nozze, ha deciso di investire una cifra importante pur di arrivare impeccabile all’altare. Un percorso fatto di trattamenti estetici mirati, studiati con largo anticipo e calibrati su misura. Il matrimonio si è svolto in una location da favola, tra atmosfere aristocratiche e paesaggi da cartolina. Una cerimonia elegante, seguita da un ricevimento esclusivo in un hotel di lusso dove amici e familiari hanno festeggiato fino a notte fonda, tra brindisi, musica e dettagli da sogno.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Leggi anche: Bambini scomparsi negli abissi dell’anima. La caccia al mostro lascia senza fiato C’è posta per te, proposta di matrimonio davanti a tutti: il regalo da sogno di Giorgia lascia senza paroleL’apertura di una busta può cambiare il corso di una serata, a volte persino di una vita.