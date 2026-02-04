Lupi Carabinieri forestali | Tante segnalazioni in regione ma anche casi di bracconaggio e avvelenamenti

I Carabinieri forestali della regione segnalano un aumento delle segnalazioni di lupi. Molte persone chiamano per avvistamenti e problemi legati agli animali selvatici. Ma non solo. Gli agenti hanno anche scoperto diversi casi di bracconaggio e di avvelenamenti. La situazione preoccupa, e le autorità stanno intensificando i controlli per fermare chi mette a rischio gli animali e l’ambiente.

"Riceviamo moltissime segnalazioni di lupi e abbiamo anche avuto diversi casi di bracconaggio e di avvelenamento". Lo ha dichiarato il colonnello Aldo Terzi, comandante dei carabinieri forestali Emilia-Romagna, parlando della presenza sempre più frequente di questi animali selvatici nelle.

