Il Grifo ha raggiunto un risultato che permette di mantenere la categoria, ma la strada resta complicata. In vista delle ultime giornate, la squadra dovrà ottenere almeno un punto per evitare calcoli complicati e assicurarsi la permanenza in campionato. La rosa biancorossa si trova ora ad affrontare nuove difficoltà, tra cui l’assenza di Riccardi, che si è fermato a causa di un infortunio.

Piove sul bagnato in casa biancorossa. Sì, è vero che al Grifo basterà poco per tagliare il traguardo della salvezza, ma servirà comunque un punto per evitare conteggi da mal di testa. Purtroppo il Perugia si è ridotto a doversi giocare tutto all’ultimo, a causa della sconfitta con il Campobasso e Giovanni Tedesco dovrà farlo con la difesa in piena emergenza. Perché ai forfait certi di Angella e Stramaccioni (che ne avrà per un mese) si è aggiunto il problema-Riccardi. Il difensore centrale ieri ha lasciato la seduta di allenamento prima degli altri a titolo precauzionale per un fastidio. Il giocatore sarà valutato oggi, ma intanto Tedesco pensa anche alla soluzione ’b’ e anche alla ’c’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grifo, traguardo-salvezza all’ultimo tuffo. Emergenza in difesa: si ferma anche Riccardi

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