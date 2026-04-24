Grazie alla Polizia per aver smantellato il giro di droga tra stazione e Lungoadda Ora avanti con la zona rossa

La Polizia di Stato ha portato a termine con successo l’operazione ‘Black River’, smantellando un’attività di spaccio di sostanze tra la stazione e Lungoadda. L’intervento ha coinvolto la Squadra mobile della Questura di Lecco e ha portato alla fine di un giro di droga nella zona. L’Amministrazione comunale di Calolziocorte ha espresso gratitudine per il risultato ottenuto. Ora si prosegue con i lavori per la zona rossa.

“L’Amministrazione comunale di Calolziocorte esprime un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato e, in particolare, alla Squadra mobile della Questura di Lecco per il risultato dell’operazione ‘Black River’, che ha consentito di smantellare una rilevante attività di spaccio di sostanze.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Assorbenti falsi: dentro c’è la droga | Border Control Roma Fiumicino

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