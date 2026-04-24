Grande Fratello Vip Ilary Blasi entra in casa e stravolge il gioco | quasi tutti in nomination

Nella puntata di venerdì 24 aprile, il Grande Fratello Vip ha sorprendentemente ripreso la sua programmazione con una puntata andata in onda dopo soli due giorni dall’ultima. Durante la trasmissione, la conduttrice è entrata nella casa, causando un cambiamento improvviso nel gioco. La diretta ha portato a quasi tutte le persone in nomination, modificando gli equilibri già stabiliti all’interno della casa.

Puntata a sorpresa per il Grande Fratello Vip che torna in onda nella prima serata di venerdì 24 aprile, ad appena due giorni di distanza dall’appuntamento precedente. E non è soltanto l’episodio a essere straordinario, anche le dinamiche di gioco vengono stravolte. Si inizia con l’entrata in casa di Ilary Blasi e l’annuncio, terribile e inaspettato, di una fatale nomination di gruppo. Che, insomma, si stia facendo di tutto per movimentare il gioco? Ilary Blasi varca la porta rossa. La puntata di venerdì 24 aprile del Grande Fratello Vip inizia di fronte alla porta rossa, dove, però, non si trova come di solito accade un nuovo concorrente, ma la conduttrice in persona.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello Vip, Ilary Blasi entra in casa e stravolge il gioco: (quasi) tutti in nomination Notizie correlate “Devo darvi una brutta notizia”. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi entra nella casa e lascia tutti senza parole: annuncio shockLa serata televisiva si è aperta con un colpo di scena degno delle migliori produzioni di prima serata, trasportando immediatamente il pubblico nel... GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI ENTRA NELLA CASA PER UN ANNUNCIOVenerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, gli ascolti non sono l'unico problema di Ilary Blasi: le polemiche in vista della finale rischiano di affossare tutto; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della nona puntata; Grande Fratello Vip 2026 si allunga, la nuova data della finale con Ilary Blasi; Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 17 aprile: la crisi delle regine e la prima finalista. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi entra nella casa e la saccheggia, poi annuncia: «La metà di voi andrà al televoto»A sorpresa, Ilary Blasi entra nella Casa del Grande Fratello Vip. Non in collegamento dallo studio, ma direttamente tra i concorrenti, con una busta oro in mano e due ... leggo.it Grande Fratello Vip 2026, diretta dodicesima puntata: Ilary Blasi nella casaLa cronaca e i video in diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, su Canale 5 venerdì 24 aprile 2026 ... davidemaggio.it Grande Fratello. . È tutto pronto: Ilary sta per entrare in Casa per una comunicazione che lascerà tutti a bocca aperta #GFVIP vi aspetta ORA su #Canale5 e live su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com