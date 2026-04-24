GRANDE FRATELLO VIP | ILARY BLASI ANNUNCIA LA DATA DELLA FINALE

Venerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultimo appuntamento stagionale di “Grande Fratello Vip”. La conduttrice Ilary Blasi ha annunciato la data della finale del reality show, che vede protagonisti i concorrenti attuali. La trasmissione si concluderà con la messa in onda di una puntata speciale dedicata alla proclamazione del vincitore.

Venerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un ingresso davvero inaspettato: Ilary Blasi entrerà a sorpresa nella Casa per comunicare ai concorrenti una notizia importante che riguarda le sorti della trasmissione. Dagospia anticipa l’annuncio: Mediaset ha deciso di allungare l’edizione in corso del “Grande Fratello” facendo slittare la finale a martedì 19 maggio. Il reality condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, andrà avanti con i raddoppi settimanali: precisamente il 5, l’8, il 12 e il 15 maggio.🔗 Leggi su Bubinoblog

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